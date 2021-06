Vedum nektar å svare på om SV-samarbeid er uaktuelt

innenriks

Vedum snakkar gjerne om den føretrekte løysinga til partiet, nemleg eit regjeringssamarbeid mellom Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Men kva om dei ikkje får oppfylt førstevalet? Er det då aktuelt å samarbeide med SV?

– Vi ønskjer ei Sp-Ap-basert regjering. Det er det vi vil, seier Vedum.

– Det var ikkje spørsmålet.

– Men det er svaret.

– Kvifor vil du ikkje svare på det?

– Fordi eg ønskjer ei Senterparti-Arbeidarparti-basert regjering. Det har eg meint sidan 2016, seier Vedum til NTB.

Viss dei to partia ikkje skulle oppnå fleirtal åleine i stortingsvalet, er det tradisjon i Noreg for mindretalsregjeringar, peikar Vedum på. Men han vil ikkje gå nærare inn på korleis ei slik regjering vil søkje støtte.

– Kjem heller ikkje til å skje

Nestleiaren i partiet Ola Borten Moe var eit hakk tydelegare då han gjesta NRKs Politisk sommerkvarter måndag. Han sa at Senterpartiet ikkje har tenkt å sitje i regjering med SV. På spørsmål om eit mogleg samarbeid med MDG, lydde svaret:

– Det kjem heller ikkje til å skje.

Vedum ville ikkje seie om han stiller seg bak uttalen til nestleiaren sin og om han er samd med han. Han nøyer seg med å seie at han er samd med partiet han leiar, og viser til landsmøtevedtaket i juni om regjeringssamarbeid med Ap.

Skisserte hovudsatsingar

Det var elles ein tilfreds Senterpartileiar som starta med å beskrive framgangen og veksten til partiet dei siste åra – frå 5,5 prosent i valet i 2015 til 17,5 på eit gjennomsnitt av meiningsmålingar i juni. Medlemstalet har vakse år for år.

Saman med parlamentarisk leiar Marit Arnstad skisserte Vedum hovudsatsingane til partiet i neste stortingsperiode: kjempe mot sentralisering, satsing på industri og arbeidsplassar i heile landet og ein gjennomgang av totalberedskapen i landet.

Han meiner det absolutt vil vere mogleg å bryte opp regionar som Troms og Finnmark og Viken.

– Ja, det gler eg meg til. Eg gler meg til å besøkje Østfold og Buskerud, seier han.

Partiet legg opp til ein fornya distriktspolitikk, der ein ser på investeringar i infrastruktur, skattegrep for næringslivet og vurderer korleis verktøy som Innovasjon Noreg fungerer.

Energi og jernbane

Vedum meiner òg det vil vere realistisk å få til endringar i forholdet til EU, der Sp ønskjer ei anna tilknyting enn den noverande EØS-avtalen.

– Det er to ting vi vil gjere først: Det er energipolitikken, der vi må få mest mogleg makt over politikken og låg norsk straumpris. Og vi må stoppe maktoverføring på jernbane, som er i ferd med å skje akkurat no, seier han.

