Torill Moseng (55) ny sjef for Veterinærinstituttet

innenriks

Moseng er for mange kjend som fast gjestande dyrlege på TV 2 gjennom fleire år.

– Eg er svært takksam for å få høve til å leie dei høgt kompetente medarbeidarane ved Veterinærinstituttet, i heilt nye fasilitetar ved nytt hovudkontor på Ås. I tillegg brenn eg for det viktige samfunnsoppdraget til Veterinærinstituttet, seier Moseng, som tiltrer 1. oktober.

Moseng er utdanna ved Noregs veterinærhøgskule, som i dag er ein del av NMBU og nærmaste nabo til Veterinærinstituttet på Ås. Sidan 2014 har ho hatt full jobb som president i Den norske veterinærforeining.

Ho har òg hatt fleire internasjonale verv, lang yrkespraksis og har drive eigen dyreklinikk.

– Vi har tru på at ho vil stå på for å verkeleggjere målet om god helse for dyr, fisk og menneske, seier styreleiar Hanne Blåfjelldal for Veterinærinstituttet.

Instituttet har 300 medarbeidarar som mellom anna formidlar kunnskap om dyrevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat. Gjennom forsking, diagnostikk og risikovurderingar gir instituttet råd til styresmakter og næringar.

