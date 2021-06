To dagar på rad utan smitte i Bergen: – Eg manglar ord

innenriks

Det er første gongen sidan 28. juli i fjor at kommunen har to dagar på rad utan registrert smitte, skriv Bergens Tidende.

– Eg synest det er kjempefint. No er smittetrykket veldig lågt. Eg er så glad for dette at eg manglar ord, seier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Også smittevernoverlege Egil Bovim gler seg over nyheita.

– No er det to dagar med null smitta. Det er gledeleg, seier han.

Smittetala i byen mellom dei sju fjell held seg låge. Søndag vart det ikkje registrert smitte i kommunen. Slik har det vore i tre av dei fire siste dagane, opplyser Bergen kommune.

Fire personar testa positivt på koronaviruset fredag, men verken torsdag, laurdag eller søndag vart det registrert smitte i Bergen.

4.227 personar har testa seg i Bergen dei fire siste dagane.

