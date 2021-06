Kristin Clemet inn i styret ved Universitetet i Oslo

innenriks

Clemet har mellom anna bakgrunn som utdannings- og forskingsminister i Bondevik II-regjeringa frå 2001 til 2005.

Også Eirik Fransen, Maria Strømme og Qaisar Farooq Akram blir UiO-styremedlemmer neste periode, opplyser regjeringa måndag.

– Eg er veldig glad for at desse har sagt ja til å sitje i styret. Eg trur det nye styret vil bidra til å løfte UiO ytterlegare i retning av å vere eit leiande forskingsuniversitet ikkje berre nasjonalt, men også internasjonalt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nykkelmo til Idrettshøgskolen

Samtidig er mellom anna den tidlegare skiløparen og skiskyttaren Grete Ingeborg Nykkelmo utnemnd til styremedlem ved Noregs idrettshøgskule.

For Noregs musikkhøgskule er Astrid Kvalbein nyvald rektor og styreleiar. Ho får med seg mellom anna riksarkivar Inga Bolstad i styret, i tillegg til Svein Tore Samdal, tidlegare trenar for kvinnelandslaget i langrenn og no administrerande direktør i BN Bank.

Tidlegare Tine-sjef til NMBU

For Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) er Hanne Refsholt utnemnd til ny styreleiar. Ho er tidlegare direktør for Tine og har fram til no vore varamedlem i NMBU.

Ved Noregs handelshøgskole (NHH) blir Karen Helene Ulltveit-Moe ny styreleiar. Ho er professor ved UiO og har mellom anna erfaring frå hovudstyret i Noregs Bank. Tord Lien, tidlegare olje- og energiminister for Frp og no regiondirektør i NHO, er blant dei nye styremedlemmene.

Sametingspresidenten inn i Uit-styret

For Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet er Marianne Elisabeth Johnsen utnemnd til ny styreleiar. Ho er mellom anna leiar for styret i Noregs sjømatråd. Johnsen får med seg mellom anna sametingspresident Aili Keskitalo i styret.

For Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet er Remi Eriksen utnemnd som ny styreleiar. Han er administrerande direktør i DNV, tidlegare kjent som Det Norske Veritas.

