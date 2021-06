Kongsberg kommune avlyser dose 2-avtalar

innenriks

Mange i Kongsberg har til no fått vaksinasjonsdato for begge dosane samtidig, men det er det no slutt på, skriv Laagendalsposten.

– Vi prioriterer no dose 1 for alle over 18 år først, men eg vil understreke at alle som har vorte vaksinerte med første dose, vil få ei innkalling til dose nummer to innan tolv veker, seier vaksineansvarleg Hilde Foss i Kongsberg kommune.

Avlysingane gjeld friske personar under 65 år, som ikkje har høg risiko eller har underliggjande sjukdommar. Ifølgje Foss skal dei som er i gruppe 5, 6 eller 7, møte til timen for dose 2 og få sett vaksinen som planlagt.

(©NPK)