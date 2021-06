Asker kommune får tilbake millionbeløp etter feilaktig utbetaling

innenriks

Pengane skulle eigentleg overførast til eit selskap som hadde betalt for mykje i kommunale avgifter i oktober.

Feilen vart oppdaga i desember, men då hadde mannen allereie kjøpt aksjar for 1,75 millionar kroner. Aksjane har i ettertid stupt i verdi.

I Ringerike, Asker og Bærum tingrett vart mannen frifunnen for grovt underslag. Aktor la ned påstand om fengsel i eitt år og tre månader.

– Etter ei samla vurdering kan retten ikkje sjå bort frå forklaringa til tiltalte om at han trudde at summen var innvilga startlån/eigenkapital til kjøp av bustad, skriv tingrettsdommar Kjeld Tore Nørgaard.

Mannen vart derimot dømd til å erstatte tapet til kommunen på 1.771.806 kroner i samband med den feilaktige utbetalinga.

– Etter vurderinga til retten er vilkåra for erstatning oppfylt. Sjølv om det etter det strafferettslege beviskravet ikkje kan leggjast til grunn at tiltalte har handla forsettleg, er det ei klar sannsynsovervekt for at han handla aktlaust. Aktløysa har medført eit tap for Asker kommune, skriv Nørgaard.

