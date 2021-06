Ventar mykje trafikk over grensa – du må rekne med kø

innenriks

Til helga forventar politiet størst trafikk over grensa søndag ettermiddag og kveld, då mange skal heim frå feriehuset i Sverige.

Førre søndag var trafikken størst i tidsrommet 14 til 22. Då var køen på det meste på fire timar, opplyser Aust politidistrikt.

Seksjonssjef Merete Beck i utlendingsseksjonen i Aust politidistrikt, tilrår dei reisande om å velje heimturen på tidspunkt ikkje alle andre skal heim.

– For å unngå å bli sitjande i kø inn mot grensekontrollen søndag ettermiddag og kveld, kan eit råd vere å reise heim tidlegare på dagen, eventuelt måndag morgon for dei som har moglegheit for det. Trafikken er òg mindre over Ørje, seier Beck.

Torsdag var det i 20.30-tida rundt to timars ventetid, og køen var ikkje borte før fem timar seinare.

Beck minner om at reisande må hugse å innreiseregistrere seg før dei kjem til grensa.

(©NPK)