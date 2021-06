Telenor må betale gebyr på 788 millionar kroner

innenriks

Det var i 2018 at Konkurransetilsynet gav Telenor eit gebyr på 788 millionar kroner for misbruk av stillinga si i den norske mobilmarknaden. Gebyret er det høgaste tilsynet har gitt nokosinne. Telenor klaga saka inn til Konkurranseklagenemnda, men vann ikkje fram der i juni 2019.

Deretter vart saka klaga inn for domstolen.

– Gulating lagmannsrett har i dag halde oppe vedtaket til konkurransestyresmakta mot Telenor, skriv Telenor i ei pressemelding torsdag kveld.

Strid om avtale

Saka knyter seg til ein avtale Telenor hadde med selskapet Network Norway. Frå 2007 bygde Network Norway eit tredje mobilnett i Noreg saman med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forplikta til å gi dei tilgang til nettet sitt.

I 2010 endra likevel Telenor vilkåra i avtalen, noko lagmannsretten meiner svekte Network Norways insentiv til å byggje ut eit eige mobilnett.

– Prisomlegginga gjorde det billigare for Network Norway AS å la kundane gjeste i Telenors nett og dermed mindre attraktivt å byggje ut eit tredje nett, som kunne konkurrere med dei to eksisterande mobilnetta i Noreg, skriv Gulating lagmannsrett i oppsummeringa si av dommen.

– Skuffa

Etter lagmannsrettens syn var dette eigna til å skade konkurransen både i grossistmarknaden og i marknaden ut mot vanlege kundar.

– Telenor er skuffa over dommen. Vi meiner at avtalen vi inngjekk med Network Norway i 2010, var lovleg, og at han ikkje var eigna til å avgrense konkurransen. No skal vi gå grundig gjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høgsterett, seier administrerande direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Noreg.

Telenor har heile tida meint at avtalen gav auka konkurranse til fordel for kundane, men har altså ikkje vunne fram med dette synet verken overfor Konkurransetilsynet, i Konkurranseklagenemnda eller i lagmannsretten.

I fjor sommar vart Telenor gitt endå eit stort gebyr for misbruk av marknadsmakta si, denne gongen av Efta-tilsynet Esa. Gebyret var på 1,2 milliardar kroner for brot på artikkelen til EØS-avtalen 54. Selskapet har anka vedtaket.