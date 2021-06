Smittevernoverlege: Tromsø har kontroll på utbrotet

innenriks

Utbrotet er så langt det største Tromsø har hatt, men kommunen ønskjer ikkje å stengje ned, skriv avisa Nordlys.

Ifølgje smittevernoverlege Trond Bratland har Tromsø no høgare terskel for å stengje ned, sidan dei fleste som har risiko for alvorleg sjukdomsforløp er vaksinerte.

– Samfunnet toler meir smitte før det blir fare for helsa til folk og at kapasiteten til helsevesenet blir overskriden, seier Bratland.

I tillegg føler kommunen at dei har kontroll på utbrotet, og at dei har rimeleg god oversikt over dei som har vorte utsette og smitta.

– Det er ikkje sånn at tilfeldige folk blir smitta på stader vi ikkje veit om, seier Bratland.

Dersom smitten spreier seg endå meir, vil kommunen vurdere nedstenging.

