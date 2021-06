Regjeringa vil etablere tilsyn for einslege mindreårige på asylmottak

innenriks

– Med dette forslaget vil vi styrkje rettstryggleiken til dei einslege mindreårige som bur i asylmottak. I dag er det ikkje ei eiga tilsynsordning for denne gruppa, og dei einslege mindreårige har inga styresmakt å vende seg til dersom dei meiner dei ikkje får dei tenestene dei har krav på, seier justisminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Forslaget inneheld ei lovfesting av at statsforvaltaren skal vere tilsynsstyresmakta som førar tilsyn med omsorga for einslege mindreårige på asylmottak, og at Statens helsetilsyn skal ha det overordna ansvaret.

– Vi vil at dei einslege mindreårige skal kunne vende seg til ein uavhengig instans dersom dei meiner at det er manglar i omsorga eller svikt i tilbodet, seier Mæland.

