Ny MDG-byråd sletta gamle twittermeldingar

Sirin Stav (33) tek over etter partikollega Lan Marie Berg i det nye byrådet til Raymond Johansen (Ap).

Ifølgje Aftenposten har Stav vore svært aktiv i sosiale medium, og spesielt i opptakten til mistillitsforslaget mot Berg. Ho har mellom anna kritisert opposisjonen i harde ordelag, ikkje minst Raudt.

Men like før ho vart klar som Bergs etterfølgjar, forsvann desse meldingane. Overfor Aftenposten stadfestar ho at ho har sletta innlegga.

– Eg kunne godt late dei stå, det var berre sånn at eg tenkte; no legg vi den konflikten bak oss og ser framover. Det var ikkje noko anna, seier ho, og avviser at ho sletta meldingane fordi ho skulle bli byråd.

– Nei, det var tett opp til at eg kunne bli utpeika. Men det var ikkje av den grunnen. Det var berre at eg tenkte eg ville avslutte den diskusjonen. Det var ikkje gjennomtenkt, seier ho.

Samtidig gjer ho det klart at ho ikkje angrar på meldingane, men framleis står for innhaldet.

