Festglade Oslo-borgarar blir åtvara om høge bøter

innenriks

– Vi kjem til å stramme inn handhevinga av ordensforstyrringar, bråk og forsøpling, seier politimeister Beate Gangås i Oslo politidistrikt til VG.

Mange helgar den siste tida har det samla seg tusenvis av personar i parkar i hovudstaden, og ifølgje politiet har høg musikk og festbråk på nattetid ført til at mange som bur nært parkane, har vorte plaga.

No varslar politimeisteren at ein kan risikere bøter mellom 8.000-13.000 kroner for dei som ikkje følgjer pålegget til politiet denne helga.

– Vi vil snakke med folk og vere tidleg ute for å gi gode råd. Det skal vi halde fram med. Men vi ser at enkelte ikkje følgjer pålegga, då tyr vi til sterkare lut, seier ho.

Også byrådsleiaren kjem med ei åtvaring om at det finst grenser, og han ber festglade Oslo-borgarar om å oppføre seg.

– Ha det moro, men vis omsyn. Og desse enorme berbare musikkanlegga høyrer ein langt unna. Dei kan øydeleggje nattesøvnen for mange. Vi må hugse at det bur veldig mange menneske nær parkane, seier Johansen.

