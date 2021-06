FHI opnar for å kombinere Pfizer- og Moderna-vaksinane

innenriks

Dei to vaksinane baserer seg på same type teknologi då dei er såkalla mRNA-vaksinar. Dei er svært like i korleis dei er bygde opp og fungerer, skreiv FHI på nettsidene sine torsdag.

FHI tilrår å kombinere dei to vaksinane i situasjonar der det i praksis er vanskeleg å tilby begge vaksinedosane med same vaksine. Slik kombinering blir òg gjort i ein del andre land, mellom anna i Canada og Storbritannia, skriv FHI.

Instituttet forventar minst like godt vern mot koronaviruset når vaksinane blir gitt i kombinasjon.

