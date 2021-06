Født Fri tapte klagesak om statsstøtte

innenriks

Vedtaket frå Kunnskaps- og integreringsdepartementet er endeleg. Det vil truleg innebere at stiftinga ikkje klarer å ta opp att drifta og gjere om konkursen, skriv Vårt Land.

I november vart det kjent at Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) vedtok å halde tilbake driftsstøtta til Født Fri på 3 millionar kroner for andre termin i fjor.

Støtta vart halden tilbake etter at revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) konkluderte med at stiftstinga har hatt for dårleg økonomistyring, og at delar av tilskotet ikkje var brukt i tråd med formålet.

Stiftinga kravde oppbod i starten av januar.

Født Fri har sidan 2017 arbeidd med å fremje likestilling og motverke negativ sosial kontroll. Dei siste tre åra har stiftinga fått vel 15 millionar kroner over statsbudsjettet.

