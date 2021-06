innenriks

– Bakgrunnen er at det er ein endra smittesituasjon, og kommunen har no kontroll over det store smitteutbrotet, opplyser Færder kommune i ei pressemelding, ifølgje Tønsbergs Blad.

Dermed går kommunen over til dei nasjonale reglane, og det som er trinn 3 i gjenopningsplanen til regjeringa.

Kommuneoverlege Elin Jakobsen tilrår likevel at stader som butikkar og serveringsstader stiller krav til éin meters avstand, og ho oppmodar til å framleis bruke munnbind.

(©NPK)