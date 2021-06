EU-byrå vil forkorte vaksineintervallet – FHI vil halde fram med langt intervall

innenriks

I ei ny tilråding seier ECDC at intervallet mellom dei to koronavaksinedosane bør forkortast til tre veker for å sikre vern mot deltavarianten av koronaviruset.

Denne varianten er no dominerande i Storbritannia og er truleg mykje meir smittsam enn alfavarianten som har dominert til no.

Til NTB seier Folkehelseinstituttet at dei likevel vil halde fram med det noverande vaksineintervallet i Noreg, som er på inntil tolv veker.

– Éin dose mRNA-vaksine frå Pfizer eller Moderna vernar godt mot sjukdom forårsaka av alfavarianten, og litt mindre mot deltavarianten. Ved smitte med delta etter éin vaksinedose vil sjukdommen antakeleg vere mildare enn hos uvaksinerte, og risikoen for å smitte vidare vil vere lågare enn blant uvaksinerte, seier overlege i FHI Sara Viksmoen Watle til NTB.

Ho seier òg at studiar frå Storbritannia viser at vernet mot meir alvorleg sjukdom med deltavarianten framleis er god etter berre éin dose.

– Vi reknar med at epidemien likevel kan haldast under kontroll med effektiv gjennomføring av tiltaka ein har i dag og framleis rask vaksinasjon av flest mogleg. For å nå flest mogleg tidleg med minst éin dose er det fornuftig å halde fram med eit langt intervall mellom dosane på inntil 12 veker, seier Watle.

FHI seier at dei risikogruppene som står att å vaksinere, vil få eit kortare intervall mellom dosane for å oppnå fullt vern tidlegare.

