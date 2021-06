Det vart skrive ut mindre antibiotika i fjor

innenriks

Tala er ein del av resultata for 28 kvalitetsindikatorar for helsetenestene i kommunane for 2020.

I alt 16,4 prosent av befolkninga fekk minst ein resept på antibiotika, ein nedgang frå 19,4 prosent i 2019. Nedgangen var størst for luftvegsantibiotika til barn under 10 år.

Helsedirektoratet skriv at noko av nedgangen truleg kjem av tiltak mot koronaviruset, som også har påverka annan smitte.

Bruken av antibiotika har likevel gått ned i fleire år før pandemien. Helsedirektoratet ønskte å redusere talet på reseptar per tusen innbyggjarar til under 250 i fjor, men talet enda på 281.

