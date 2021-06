Alle over 18 i Oslo vil vere vaksinerte om fire veker

innenriks

Innan veke 29, den nest siste veka av juli, vil alle over 18 år vere vaksinert i Oslo, fortel byråd Robert Steen (Ap) til Dagbladet.

– Eg trur snart vi kan snakke om korona som noko som var, og ikkje noko som er. Det blir herleg, seier Steen.

I løpet av den kommande månaden skal det setjast omtrent 280.000 dosar av koronavaksinen, og 200.000 er førstegongsdosar og 80.000 er andregongsdosar.

– No har endeleg proppen losna, og vi vaksinerer for fulle muggar, for å seie det folkeleg.

Oslo er blant få utvalde kommunar som sidan starten av juni har fått fleire vaksinedosar etter at regjeringa vedtok skeivfordelinga av vaksinedosane. 25-åringane får tilbodet om vaksinen sist.

(©NPK)