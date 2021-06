Alle over 18 i Oslo vil få vaksineavtale innan fire veker

innenriks

Innan veke 29, den nest siste veka av juli, vil alle over 18 år ha fått vaksineavtale, fortel byråd Robert Steen (Ap) til Dagbladet.

– Eg trur snart vi kan snakke om korona som noko som var, og ikkje noko som er. Det blir herleg, seier Steen.

Innan veke 30 skal alle minst ha fått første vaksinestikk, opplyser byrådsavdelinga.

I løpet av den kommande månaden skal det setjast omtrent 280.000 dosar av koronavaksinen, og 200.000 er førstegongsdosar og 80.000 er andregongsdosar.

– No har endeleg proppen losna, og vi vaksinerer for fulle muggar, for å seie det folkeleg.

Oslo er blant få utvalde kommunar som sidan starten av juni har fått fleire vaksinedosar etter at regjeringa vedtok skeivfordelinga av vaksinedosane. 25-åringane får tilbodet om vaksinen sist.

(©NPK)