Vikingtidsmuseet får 200 millionar i gåve

I statsbudsjettet for 2020 vart det løyvd midlar til museet for å sikre den norske verdsarven for ettertida. Det vart sett av 81,9 millionar kroner til museet som blir drive og forvalta av Universitetet i Oslo.

Samtidig har museet vore avhengig av givarar for å kunne gi den museumsopplevinga som Kunnskapsdepartementet forventar.

Den gåva har dei no fått frå Eilif Holtes allmennyttige fond, og donasjonen er på 200 millionar kroner.

– Fantastiske nyheiter! Vi er djupt takksame over den eineståande donasjonen. Det er òg ei gåve til nasjonen og dei kommande generasjonane, i både inn- og utland, som kan besøkje det nye Vikingtidsmuseet, seier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

