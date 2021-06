Tidlegare velferdstoppar nektar straffskuld for grov korrupsjon

innenriks

Den fjerde personen er leiar av fleire selskap som leverte tenester til Stendi, som er Noregs største omsorgsaktør.

Økokrim meiner at leiaren av leverandørselskapa anten sjølv eller gjennom selskapa har gitt regiondirektørane private økonomiske fordelar. Samtidig skal regiondirektørane ha hatt betydeleg innverknad på val av leverandørar og innkjøp av tenester til Stendi AS.

– Saka er alvorleg fordi korrupsjonen har skjedd i eit selskap som utfører tenester på vegner av det offentlege, seier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Dei tre tidlegare toppleiarane i Stendi skal ifølgje Økokrim ha fått bestikkingar til ein verdi av meir enn to millionar kroner. Det dreier seg om bilar, båtar og eigedommar. Tiltalen strekk seg frå 2013 til byrjinga av 2019, skriv Aftenposten.

Nektar straffskuld

Dei fire tiltalte nektar straffskuld.

– Eg har aldri hatt til formål å gi dei involverte regionsdirektørane i Stendi nokon som helst fordelar, seier underleverandøren via advokat Mats Stenmark til NTB.

Han seier at han har brukt mykje ressursar på å få inn betaling for tenestene som vart bestilte, og at leiinga i Stendi har godkjent at dei medtiltalte leigde bilar av selskapet hans privat.

Kjenne seg ikkje igjen

Dei tidlegare regiondirektørane kjenner seg ikkje igjen i skuldingane.

– Han har hatt private avtalar med ein av Stendis leverandørar knytt til to bilar og éi bot, så det er private avtalar utanom stillinga hans, og det var klargjord med Stendi at leverandøren kunne inngå slike private avtalar, seier advokat Christian B. Hjort, som representerer éin av dei tiltalte.

Forsvararane Andreas Nyhaug og Thomas Skjelbred seier at klientane er overraska over at det er teke ut tiltale.

Stendi varsla Økokrim

Økokrim valde å etterforske saka etter å ha vorte varsla av Stendi.

Saka vart rulla opp då selskapet fekk nye eigarar i januar 2019. Selskapet kom då i konflikt med den tidlegare føretrekte underleverandøren sin og hyra eit eksternt revisjonsfirma for å gjennomgå omstenda rundt enkelte privatøkonomiske forhold, skriv FriFagbevegelse.

Stendi leverer landsdekkjande tenester innan barnevern, heildøgns omsorg, brukarstyrt personleg assistanse (BPA) og eldreomsorg, ifølgje selskapet, som tidlegare heitte Aleris Ungplan & BOI.

(©NPK)