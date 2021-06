Syrisk ektepar får gjenforeinast etter dom i Høgsterett

innenriks

Etter tre års ekteskap kom ektemannen til kvinna til Noreg i 2015 og fekk opphald etter at det hadde brote ut krig i Syria. To år seinare bad kona hans og to barn om familiegjenforeining med mannen, men både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda gav avslag med det argumentet om at det ville støyte norsk rettsorden sidan kvinna berre var tolv år då dei gifta seg og slik sett i strid med norsk ekteskapslov.

Kvinna og dei to barna saksøkte staten. Dei fekk medhald i Oslo tingrett, men tapte i lagmannsretten. Onsdag konkluderte ein einstemmig Høgsterett med at det ikkje strir mot norsk rettsorden å innvilge kvinna familiegjenforeining.

I grunnlaget peikar førstevoterande dommar Borgar Høgetveit Berg på at saka på den eine sida handlar om inngåing av ekteskap mellom eit barn og ein vesentleg eldre slektning. Han peikar likevel på at det ikkje er noko ved inngåinga av ekteskapet som har noko med søknaden om opphaldsløyve i Noreg å gjere. Ekteskapet var lovleg i Syria då det vart inngått.

– Den lange tida som er gått og det faktumet at kvinna på søknadstidspunktet var over 18 år og i dag har eit reelt ønske om å halde fram samlivet med ektemannen, taler for at det vil vere i strid med rettsoppfatninga å nekte henne og barna opphaldsløyve på grunn av ekteskapet, skriv dommaren i grunngivinga der han omtaler omsynet til at barna har rett til å vekse opp med to foreldre.

– Ei godkjenning av ekteskapet inneber ikkje framleis krenking av kvinna – kanskje heller tvert imot, skriv Høgetveit Berg og slår fast at UNES vedtak er ugyldig.

