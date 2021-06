innenriks

– Det blir veldig spennande og sikkert veldig arbeidsamt, og det er ei oppgåve eg tek på meg med stor audmjukskap, seier Sirin Stav til NTB.

Torsdag vart det klart at ho tek over etter Lan Marie Berg som Oslos byråd for miljø og samferdsel. Stav har til no vore gruppeleiar for MDG i bystyret i Oslo, og har òg leidd samferdsels- og miljøutvalet.

– Lan er eit stort førebilete for meg og eg har jobba tett med henne i mange år. Eg har stor respekt for arbeidet ho har lagt ned, seier Stav.

