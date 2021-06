innenriks

Johansen erstattar dermed seg sjølv som byrådsleiar. Byrådet gjekk av etter mistillitsvedtaket mot Lan Marie Berg førre veke.

Byrådet vil framleis bestå av Arbeidarpartiet, SV og MDG. Byrådspostane blir med same personar som tidlegare, med unntak av at Sirin Stav har vorte byråd for miljø og samferdsel.

