Seks personar skadde i eksplosjon på gjenvinningsanlegg i Kristiansand

Dei skadde er frakta til Sørlandet sjukehus i Kristiansand med ukjent skadeomfang, opplyser politiet i Agder.

Økonomisjef Lars Erik Harv i Returkraft opplyser til VG at det var ein tømmebil som eksploderte inne i hallen.

– Etter eksplosjonen byrja det å brenne i bunkers som er der ein tømmer. Anlegget skal no stengjast ned, seier Harv til avisa.

Oljehaldig slam

Politiet fekk melding om hendinga like før klokka 10. Halvannan time seinare vart det opplyst at brannvesenet hadde kontroll på brannen, men at det framleis brann i den delen av anlegget der ein handterer avfall/søppel.

Brannvesenet i Kristiansand fekk bistand av ein brannbil frå Avinor Kjevik i sløkkearbeidet.

Ifølgje Agder politidistrikt inneheldt tankbilen oljehaldig slam.

Evakuert

Ifølgje politiet vart mellom 20 og 30 personar evakuerte frå bygget. Dei aller fleste hadde teke seg ut sjølv.

Agderposten skriv at delar av ein vegg er borte etter eksplosjonen, og at det steig svart røyk opp frå bygget som kunne sjåast mange kilometer unna.

Politiet opplyser at det ikkje er fare for omkringliggjande bygg, men dei ber naboar lukke vindauge på grunn av røyken.

Returkraft opplyser til NRK at brannen skal ha oppstått i normalt hushaldsavfall som blir gjort om til straum og varmeenergi. Det er berre eitt år sidan det sist brann i bygget. Då brann det i ein bunker som sorterer søppel.