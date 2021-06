Regjeringa vil forby homoterapi

innenriks

– Konverteringsterapi tek frå barn og unge, og også vaksne som blir tvinga til dette, livslysta og sjølvrespekten. Det øydelegg mange folk psykisk. Den typen negativ sosial kontroll og press, og forsøk på å omvende folk bort frå den seksuelle legninga si, kjønnsidentitet eller kjønnssærdrag vil vi ha oss fråbedt, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til NTB.

Torsdag la regjeringa fram den nye fireårige handlingsplanen sin på LHBITQ-feltet. Planen har som mål å auke openheita om kjønns- og seksualitetsmangfald, betre levekåra og livskvaliteten for skeive og å styrkje samarbeidet med og støtta til sivilsamfunnet.

I planen er det 46 ulike tiltak som skal bidra til å nå desse måla, men forbodet til regjeringa mot konverteringsterapi er ikkje eitt av dei, og vart uventa annonserte av statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse torsdag.

Blir sendt ut på høyring

– Bakgrunnen for at regjeringa ønskjer eit forbod er dokumentasjon som viser at konverteringsterapi kan opplevast som eit tydeleg overgrep, seier Solberg til NTB.

Ifølgje statsministeren stiller alle regjeringspartia seg bak forslaget om å forby slik terapi, som oftast finst i religiøse samfunn.

– Lovforslaget kjem truleg til å bli fremja i løpet av sommaren, seier Raja.

Det vil òg komme eit høyringsnotat, som regjeringa ønskjer tilbakemeldingar på. Raja seier til Vårt Land at om forslaget går gjennom, vil konverteringsterapi kunne gi fengselsstraff.

– Vi har eit godt juridisk grunnlag, men det er vanskeleg å finne grensegangen mellom terapi og forsøk på å omvende nokon frå den seksuelle legninga deira, seier Solberg.

– Trur det ikkje før vi får sjå det

Organisasjonane FRI og Skeiv Ungdom var òg til stades på framlegginga av handlingsplanen, men er avventande til signala frå regjeringa om konverteringsterapi.

– Vi er enormt langt på overtid, og vi har fått høyre at det er juristar som sit omtrent døgnet rundt og jobbar med dette. Det var positive signal som kom frå regjeringa i dag, men eg trur det ikkje heilt før eg får sjå noko konkret og skriftleg, seier leiar i FRI, Inge Alexander Gjestvang.

– Vi fekk beskjed i dag om at eit forbod kjem, men det står ikkje noko om det i handlingsplanen som vart lagt fram. Men eg gler meg til vi får eit slikt forbod, og det bør på plass i går, eigentleg, seier leiar i Skeiv Ungdom Odd Thomassen.

