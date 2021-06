Noreg gir 452.000 vaksinedosar til Nicaragua, Uganda og Haiti

innenriks

– Fleire land står no i ei tredje smittebølgje, og pandemien er på ingen måte over. At rike land no deler vaksinar, er heilt avgjerande for å redde liv, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

200.000 av AstraZeneca-dosane er ei tilbakelevering frå Sverige som lånte vaksinar av Noreg tidlegare i år. I tillegg blir delt ut 252.000 dosar som Noreg ikkje skal bruke.

Onsdag vart det klart at Kosovo får dei 182.900 AstraZeneca-dosane som står på lageret til Folkehelseinstituttet (FHI).

Også Frankrike og Sverige har vedteke å gi dosar gjennom Covax-samarbeidet.

– På sikt skal Noreg samla dele éin dose per innbyggjar, og eg håpar vi kan komme med fleire slike positive vaksine-nyheiter gjennom sommaren. Mange land har lova å dele vaksinedosar, men det er først når desse vaksinane blir sette i armen på helsearbeidarar og folk i risikogrupper i låginntektsland, at vi kan seie at lovnadene er innfridde. Vi er glade for at vi no har komme dit òg frå norsk side, seier Ulstein.

AstraZeneca-vaksinen vart teken ut av det norske vaksinasjonsprogrammet 12. mai som følgje av sjeldne, men alvorlege blodpropptilfelle.

(©NPK)