Moderasjonsordninga for SFO blir utvida frå august

Frå neste skuleår vil òg foreldre med låg inntekt og barn på 3. og 4. trinn kunne få redusert foreldrebetaling i SFO. Frå før har moderasjonsordningane berre omfatta 1. og 2. trinn på SFO, men regjeringa har ønskt å utvide ordninga.

Nytt er det òg at kommunar kan søkje om tilskot til å tilby gratis SFO på første trinn til elevar frå familiar med låg inntekt.

– Vi ønskjer at flest mogleg skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Dette er positivt for å inkludere og integrere barn frå alle familiar. SFO er for mange barn ein viktig sosial arena, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding torsdag.

Frå og med 1. august skal beløpet foreldre til barn på 3. og 4. trinn betaler for ein plass i SFO, utgjere maks 6 prosent av den samla inntekta til hushaldet før skatt. Betaling for mat kjem i tillegg. Ordninga gjeld både elevar med heiltidsplass og med deltidsplass, skriv departementet i pressemeldinga.

