Melby vil få Høgre med på stans i oljeleiting

innenriks

Det aller mest sentrale for Venstre framover, er at klimagassutsleppa må ned. Det er innan oljepolitikken at det er behov for størst endring, oppsummerte Melby då Venstre torsdag inviterte til sommaravslutning. Litt tid vart vigd til Venstres gjennomslag i regjering, men størst vekt la ho på vegen vidare.

– No er det på tide å vinne nye kampar i oljepolitikken. Eg seier ikkje at det blir enkelt, men det er prioriteringa vår, seier Melby til NTB.

– Har vunne kampar før

Partiet la fram ein pakke på tolv valløfte, og «Nei til ny oljeleiting» blir eitt av dei viktigaste. Melby meiner ho vil klare å få overtydd samarbeidspartnar Høgre dersom partia skal halde fram i regjering saman.

Ho viser til at Venstre har vunne dragkampar, som nei til utgreiing av oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja, oljeleiting rundt Jan Mayen, delar av Barentshavet og Møreblokkene.

– Det viser at vi har fått viktige gjennomslag på det feltet før. Men eg trur nok at det er på det området vi treng dei største endringane, seier ho.

Noreg rundt

Fredag er det 80 dagar igjen til valet, og Melby og nestleiarane Sveinung Rotevatn og Abid Raja legg ut på valkampturné under tittel «Norge Rundt på 80 dagar». For Melby er det første valkamp som partileiar, sidan ho tiltredde i september i fjor.

– Det er litt ukjent farvatn. På grunn av pandemien har det ikkje vore ein einaste partileiardebatt, så eg må debutere midt i valkampen. Eg er litt spent på korleis det blir, seier ho.

Skuldar på slitasje

Det siste året har det vorte mange meiningsmålingar der Venstre har lege godt under sperregrensa. Melby seier ho er stolt av kva partiet har fått til i regjering, men erkjenner samtidig at mange veljarar no gir uttrykk for at dei ønskjer eit skifte. Årsaka er regjeringsslitasje, meiner ho.

– Det er ikkje ukjent for parti som har styrt i mange år, at veljarane har lyst på ei utskifting. Det er lenge sidan ei regjering vart attvald for tredje gong. Så det er ei stor oppgåve, seier statsråden.

Vil vise seg fram

Partiet har mista oppslutning til heimesitjarar, men veljarar har òg gått til Høgre, Arbeidarpartiet og MDG.

– Det er klart, når vi sit i regjering med Høgre, vil det for nokre veljarar vere vanskeleg å sjå forskjell på Høgre og Venstre. Det er ein viktig jobb for oss å vise forskjellar i valkampen, seier ho.

– Eg trur vi står bak mykje av politikken som høgrefolk liker. Dei må sjå at det er Venstre som er pådrivaren, legg ho til, og viser mellom anna til rusreforma og ein ambisiøs klimapolitikk.

(©NPK)