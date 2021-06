Mann dømt til ni års fengsel for overgrep mot barn

innenriks

Mannen, som vart dømd i Trøndelag tingrett tysdag, må òg betale dei fem offera i saka ei samla oppreisningserstatning på 800.000 kroner. Blant dei fem jentene i åtte-tiårsalderen som han vart kjend skuldig i å ha utnytta, var hans eiga stedotter. Overgrepa har skjedd over fleire år.

Retten bestemde òg inndraging av datautstyr der 49-åringen hadde oppbevart over 100.000 bilete og videoar som viser overgrep mot barn. Mannen hadde aktivt søkt etter slikt materiale sidan 2003 og heilt fram til arrestasjonen i fjor.

– Tiltalte har gjennom heile tiltaleperioden vist ei planmessig utnytting av barn under ti år. Han har òg planmessig lasta ned og oppbevart svært store mengder overgrepsbilete, skriv tingretten.

Sakkunnige i saka har fastslått at mannen har ein pedofil legning, og retten vurderte om det skulle bli gitt forvaringsstraff i staden for ordinær fengselsstraff, men konkluderte med at kravet i lova for å idømme slik straff ikkje var oppfylt.

