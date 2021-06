Langt fleire Oslo-folk vil stemme MDG i kommuneval enn i stortingsval

innenriks

Målinga er utført av Norstat på oppdrag frå avisa. Den er gjord under og etter det politiske dramaet i hovudstaden førre veke, som enda med at byrådet gjekk av etter mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Mistilliten viser ikkje att i målinga. Oppslutninga til partiet i hovudstaden er berre 0,2 prosentpoeng lågare enn på førre måling i mars, og stadig over dei 6 prosentane partiet fekk i Oslo i førre stortingsval. Berg meiner forskjellane mellom oppslutninga lokalt og nasjonalt blant Oslo-bebuarane kjem av at klima- og miljøspørsmål ikkje har vore sentralt i debatten det siste året.

– Vi ser at folk har ulike preferansar på det dei ønskjer på kommunenivå og for landet samla sett. Det går på at det er ulike saker som bestemmer på dei ulike nivåa. Vi ser ofte at dei smalare partia, som MDG, gjer det betre når vi spør om kommuneval. Det er ein del oslobebuarar som vil at dei skal ha noko å seie i byen, men vel andre, typisk større parti når det er spørsmål om rikspolitikken, forklarer Norstats Mads Motrøen, som er ansvarleg for målinga.

Arbeidarpartiet får 26,2 prosent oppslutning på stortingsmålinga, og går forbi Høgre (24,8 prosent) som største parti. Slik er dei fullstendige resultata, med endringar frå førre måling i parentes:

Ap 26,2 prosent (+3,7), Høgre 24,8 prosent (-4), SV 14,2 prosent (+2,5), Raudt 8,4 prosent (-0,1), Frp 7,2 prosent (+0,2), MDG 6,7 prosent (-0,2), Venstre 5,8 prosent (-0,3), Sp 4,1 prosent (-0,5) og KrF 1 prosent (-0,5): Andre parti får 1,5 prosent (-0,9).

(©NPK)