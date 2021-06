Konkurransetilsynet vurderer å stoppe DNBs oppkjøp av Sbanken

innenriks

– Dette kan føre til høgare prisar og vere til skade for norske forbrukarar som etterspør fondssparing, skriv Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

15. april vart det kjent at DNB ønskte å kjøpe Sbanken. Førre veke vart det kjent at DNB no har sikra seg 90,9 prosent av aksjane i Sbanken til 108,85 kroner per aksje. Dermed kan dei tvangsinnløyse dei resterande aksjane.

I tillegg til godkjenning frå Konkurransetilsynet må òg Finansdepartementet godkjenne oppkjøpet.

Ytterlegare undersøkingar

– Bankmarknaden er ein stort og viktig marknad for norske forbrukarar, og DNBs kjøp av Sbanken er eit av dei største oppkjøpa i marknaden på mange år. Basert på førebelse analysar har tilsynet komme til at det er nødvendig med ytterlegare undersøkingar før det kan takast endeleg stilling til om oppkjøpet skal tillatast, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

I eit intervju med Dagens Næringsliv i april sa konkurransedirektør Lars Sørgard at dei i vurderinga av oppkjøpet er opptekne av konkurransepresset mellom partane.

– Vi kjem til å sjå grundig på denne, for det er ei sak med eit mogleg konkurranseproblem, og vi bekymrar oss for mogleg konkurranseskade, sa Sørgard.

Prispressar

Han trekte mellom anna fram at det ville bli aktuelt å sjå på om Sbanken er ein såkalla prispressar, altså ein aktør som gir gunstigare vilkår, til dømes lågare gebyr eller lågare renter. I tillegg måtte DNB dokumentere at forbrukarane ikkje vil bli skadelidande av oppkjøpet.

Sbanken vart etablert i år 2000, som den første reine digitalbanken i Noreg, og vart notert på Oslo Børs i 2015. Selskapet vart ein sjølvstendig norsk bank hausten 2015, men var inntil då eit dotterselskap av svenske Skandiabanken.