Fleire meldingar om menstruasjonsforstyrringar etter vaksinasjon

Så langt har Legemiddelverket behandla over 50 biverknadsmeldingar om ulike menstruasjonsforstyrringar.

– Meldingane handlar ikkje om same type menstruasjonsforstyrringar, men ulike plager som kraftig menstruasjon og endra mønster med for sein eller for tidleg menstruasjon. Meldingane blir ikkje klassifiserte som alvorlege, men vi følgjer med på slike meldingar framover, skriv Legemiddelverket.

– Ingenting som tilseier samanheng

Samtidig blir det understreka at menstruasjonsforstyrringar er svært vanleg.

Når mange kvinner er vaksinerte, vil dermed mange òg oppleve forstyrringar på tidspunktet rundt vaksinasjon. Det kan altså vere tilfeldig.

– Det er ingenting som tilseier at dette har samanheng med vaksinen, men vi følgjer med. Menstruasjonsforstyrringar er svært vanleg, og det kan vere mange årsaker til at det oppstår. Det er viktig at kvinner oppsøkjer lege ved vedvarande eller urovekkjande symptom slik at eventuelle andre årsaker til endra menstruasjonsmønster blir oppdaga, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Over 11.000 biverknadsmeldingar

Legemiddelverket har behandla i alt 11.297 biverknadsmeldingar knytt til dei 3,5 millionar dosane med koronavaksine som er sett i Noreg. Dei fleste gjeld kjende og forbigåande biverknader som hovudverk, utmatting, uvelkjensle, feber, kvalme og smarter i kroppen.

I det siste har det komme meldingar frå USA om hjarteproblema perikarditt (betennelse i hjarteposen) og myokarditt (betennelse i hjartemuskelen) blant vaksinerte. Dette blir òg undersøkt i Europa.

– Legemiddelverket har meldt norske tilfelle vidare til europeiske legemiddelstyresmakter (EMA) som eit mogleg biverknadssignal, og har løpande informert om saka, opplyser Legemiddelverket.

Så langt er det oppdaga 42 tilfelle av akutt perikarditt og 7 tilfelle av myokarditt i Noreg i samband med vaksinasjon.

– Både perikarditt og myokarditt er sjeldne tilstandar. Dei har god prognose, og dei fleste tilfella er milde og krev ikkje behandling, seier Madsen.

