Elleve soldatar testa positivt etter bytur i Tromsø – kommunen ber busspassasjerar teste seg

I alt 350 soldatar i tre militærleirar i Indre Troms er i karantene etter smitteutbrotet i Tromsø i helga. Fleire soldatar var i Tromsø på permisjon, der det var koronasmitte på éin av utestadene.

No ber kommunen om at dei som tok rutebuss mellom Tromsø-Narvik/Øverbygd søndag, vurderer å teste seg.

– Dei smitta soldatane var på perm i Tromsø sist helg, og tok buss tilbake til leirane. No blir medpassasjerar på rute 100 (Tromsø-Narvik) og rute 105 (Tromsø-Øverbygd) søndag bedne om å vere merksame på symptom og vurdere å teste seg, skriv Tromsø kommune i ei pressemelding torsdag.

Ifølgje Nordlys har éin soldat i Skjold leir testa positivt, medan to soldatar på Setermoen har positive PCR-testar. På Setermoen er det no åtte positive hurtigtestar.

– Majoriteten av dei elleve som no er smitta har teke bussen, så det er ikkje nokon tvil om at det har vore smitte i bussane søndag. Det er vanskeleg å gjere smittesporing på buss, så det er derfor vi no ønskjer å gi denne oppmodinga, seier smittevernlege Vidar Bjørnås i Bardu og Målselv til avisa.

