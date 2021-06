Utval vil avgrense mellombelse tilsetjingar

innenriks

– Utvalet kjem med viktige vurderingar for å sikre at rettar og vern for arbeidstakarar blir utvikla i takt med endringar som skjer i arbeids- og næringslivet, seier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han fekk utgreiinga onsdag. Utvalet vart utnemnt 23. august og har vore leidd av advokat Jan Fougner. Alle hovudorganisasjonane i arbeidslivet har vore representerte.

Fleirtalet, som mellom anna består av representantar frå arbeidstakarorganisasjonane, går inn for ei rekkje lovendringar.

– Det viktigaste for oss har vore å ta vare på det beste i det norske arbeidslivet. Då er vi veldig tilfreds med å ha fått gjennomslag for forslag som styrkjer den norske modellen, seier LO-sekretær Trude Tinnlund, som har representert LO i utvalet, i ei pressemelding.

17 forslag

I tillegg til å fjerne lovregelen som vart innført av høgreregjeringa i 2015, som utvida moglegheita for mellombelse tilsetjingar, kjem fleirtalet med 16 forslag til lovendringar i arbeidsmiljølova.

– For å styrkje den norske modellen er det etter synet til fleirtalet nødvendig med fleire viktige justeringar av lovverket. Det handlar mellom anna om å avgrense moglegheita for mellombelse tilsetjingar og klargjere arbeidstakaromgrepet slik at dei som er arbeidstakarar enklare kan klassifiserast som det, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

– Utvalet kjem òg med forslag som avgrensar moglegheitene verksemdene har til å organisere seg bort frå arbeidsgivaransvaret sitt. Det er eit viktig poeng at ei samla arbeidstakarside står saman med dei fire ekspertane frå utvalet om desse forslaga, seier YS-leiar Erik Kollerud.

– Mindre konkurransedyktige

Eit mindretal i utvalet, representantane frå arbeidsgivarorganisasjonane, gjekk imot forslaga. Dette er ikkje tida for fleire reguleringar for næringslivet, skriv Virke i ei pressemelding.

– No er tida for å løfte blikket framover for å skape konkurransedyktige verksemder som gir folk ein jobb å gå til. Virke fryktar at Fougnerutvalets fleirtalsinnstilling, viss ho blir vedteken, vil bidra til å gjere norske verksemder mindre konkurransedyktige i tida framover, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Samtidig understrekar han at dei ønskjer ei modernisering og forenkling av arbeidsmiljølova.

– Medlemmene våre ønskjer ei lov som er tilgjengeleg og enkel å slå opp i for leiarar, tillitsvalde og tilsette. Vi ser fram til at regjeringa vil adressere det i forenklings- og moderniseringsutvalet, seier Kristensen.

Blir send på høyring

Rapporten blir no send på høyring med frist 1. november.

– Eg og departementet vil no sjå nærare på innstillinga frå utvalet. Eg oppmodar alle partar til å bruke høyringsperioden til å setje seg inn i utgreiinga og bidra til at vi kan få ein godt opplyst debatt om forslaga, seier arbeidsminister Isaksen.

