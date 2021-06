Unge Høgre rasar mot forslag om 25-årsgrense for e-sigarettar

innenriks

– Det gir ikkje meining at ein må vere 25 for å kjøpe e-sigarettar, men 18 for vanlege sigarettar som er mykje farlegare, seier Svenneby til VG.

– Du kan drikke deg dritings på tequila når du er 20, stemme og avgjere framtida i landet når du er 18 og sendast til Afghanistan for å forsvare landet, men å røykje e-sigarettar er så farleg at då må staten inn og verne borgarane av Noreg til dei er 25, seier han.

Helseminister og Høgre-politikar Bent Høie sa tysdag at forsking viser at e-sigarettar kan vere ein inngangsport til røyking blant unge.

– Derfor sender eg no på høyring forslag til strengare regulering av e-sigarettar, som skal verne barn og unge mot helseskadar og hindrar at nye generasjonar blir avhengige av nikotin, sa Høie.

I dag er e-sigarettar med nikotin forbodne i Noreg, men dei vil bli lovlege når tobakksdirektivet trer i kraft, sannsynlegvis i byrjinga av neste år.

