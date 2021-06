UP-sjef innstilt som kommunedirektør i Ålesund

innenriks

Hasseldal kan ta over stillinga til Astrid Eidsvik, som blir pensjonist frå 1. juli.

Før han vart UP-sjef, var Hasseldal politimeister i Aust politidistrikt. Men etter at det vart kjent at han hadde innleidd eit «nært vennskap» til ein kollega, vart han flytta over til Politidirektoratet. I september 2019 vart han deretter beordra til stillinga som UP-sjef.

I januar vart det klart at Jon Steven Hasseldal held fram som UP-sjef til dei opphavlege åremåla hans som politimeister i Aust politidistrikt endar i 2021.

Det er ikkje klart når han eventuelt vil tiltre i stillinga som ny kommunedirektør i Ålesund.

