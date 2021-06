Stavanger vil heidre Per Inge Torkelsen med statue

innenriks

– Det heng veldig høgt å få ein statue etter seg, eg kan ikkje hugse sist vi gjorde det i Stavanger. Per Inge Torkelsen har betydd enormt mykje for byen og eg meiner det heilt klart er grunnlag for å reise ein statue av han, seier gruppeleiar Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti til Stavanger Aftenblad.

Han vil be om at dette blir vurdert på første kommunestyremøte etter ferien.

Både Høgre og Senterpartiet er samde i at Torkelsen skal heidrast, og dei meiner ein statue er ein av mange måtar han kan heidrast på.

– Eg har lyst til at vi høyrer med næraste familien om korleis dei tenkjer vi best kan heidre han. Dersom det er sokkel eller skulptur på torget, så gjerne det, seier Høgres gruppeleiar Sissel Knutsen Hegda.

