Nye prioriteringar i vaksinekøen skaper frustrasjon i kommunane

Tysdag vart det kjent at regjeringa prioriterer å vaksinere tilsette i skular og barnehagar, slik at dei er vaksinerte før sommarferien er over. At dette kjem så tett på sommarferien fører til praktiske utfordringar i kommunane – og frustrasjon, ifølgje NRK.

Kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg meiner det er utidig at styresmaktene kjem med nye prioriteringar i det dei skal starte sommarferien.

Frå Bodø seier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen at vaksinasjon i sommarsesongen allereie er ei stor utfordring, og at det er vanskeleg å få tak i ekstra folk.

I ei pressemelding onsdag skriv organisasjonen til kommunesektoren (KS) at det er viktig å få til ein mest mogleg normal barnehage- og skulekvardag for både barn og tilsette når ferien er over, gitt at smittetrykket framleis er lågt.

– Kommunane har hatt ansvar for krevjande prioriteringar gjennom heile pandemien. Det ansvaret har dei handtert både godt og effektivt. Eg har tru på at dei òg vil klare dette. Føresetnaden er at kommunane får tilstrekkeleg tilgang på vaksinar, seier styreleiar Bjørn Arild Gram i KS.

Til NRK seier kunnskapsminister Guri Melby (V) at det ikkje er sikkert at det er mange lærer og tilsette som er igjen i alle kommunar.

– Det var kommunane som tok seg av vaksinasjonen av helsepersonell, og då meiner vi det er riktig at det òg er kommunane som tek seg av dei tilsette i barnehagar og skular, seier ho.

