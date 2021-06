innenriks

– Vi kan stadfeste at vi er kjende med at ein norsk statsborgar er sakna og at pårørande er varsla, seier Ane Haavardsdatter Lunde i Utanriksdepartementet til VG.

Mannen er sakna etter å ha dykka ved North Stradbroke Island rundt tre mil søraust for Brisbane. Han skal ha forsvunne onsdag formiddag lokal tid.

