Måling: Fleirtal for at barn skal få koronavaksine

53 prosent svarer at dei er svært eller litt samd i at alle mellom 12 og 18 år skal få tilbod om koronavaksine. Berre 14 prosent meiner barna ikkje bør få vaksinen, ifølgje målinga gjort av Kantar for NRK.

Heile 68 prosent er heilt eller delvis samd i at 16 og 17-åringar skal få vaksine.

I desse dagar vurderer Folkehelseinstituttet (FHI) om også desse aldersgruppene skal få vaksinen, men dei vil først vurdere om 16 og 17-åringar skal inkluderast i vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen frå Pfizer er godkjend i Europa for barn ned til 12 år.

(LNU) meiner det vil vere ei klok avgjerd å vaksinere barna.

– Det er viktig å hugse på at denne pandemien har vore heilt ulik for ein 14-åring og ein 40-åring. For 14-åringen har det vore ein mykje større del av livet som har vorte sett på vent, seier styreleiar i LNU.

