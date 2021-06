Kriseleiinga i Grimstad ber alle om å droppe sosiale samlingar

innenriks

Tysdag kveld kunne kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i Grimstad kommune stadfeste til Agderposten at kommunen hadde passert 1.500 innbyggjarar som anten sit i isolasjon, karantene eller ventekarantene.

Onsdag morgon møttest Grimstads kriseleiing for å diskutere lokale tiltak for å hindre ytterlegare smittespreiing. Kriseleiinga kunne etter møtet fortelje at det ikkje vil innførast strengare lokale tiltak. Samtidig kjem dei med klare tilrådingar.

Mellom anna tilrår dei at alle mellom 15 og 20 år må teste seg. Alle i kommunen blir òg tilrådde å avstå frå alle sosiale samankomstar, og jonsokfeiring må berre gå føre seg med eigen kohort.

Kommunen skal i møte med Folkehelseinstituttet onsdag ettermiddag. Ordførar Beate Skretting (H) ser ikkje bort frå at det kan komme lokale tiltak etter dette møtet, skriv avisa.

