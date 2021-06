Fleire kan sjå fotball og gå på konsert ved bruk av koronasertifikat

innenriks

Dei ulike arrangørane må først avgjere om dei vil gjennomføre arrangement med eller utan bruk av koronasertifikat, som blir brukte til å sjekke at personar er fullvaksinerte, verna eller har ein fersk negativ test.

Ved bruk av koronasertifikat kan kapasiteten aukast. For faste tilviste plassar utandørs blir den kapasiteten auka til 50 prosent opp til maks 5.000 personar, ifølgje reglane. Det same talet er inntil 2.000 personar utan bruk av sertifikatet, men Helsedirektoratet minner om at det òg blir stilt fleire krav til gjennomføringa ved bruk av koronasertifikat.

– Ved å bruke sertifikat i kombinasjon med eit tilbod om test kan arrangørar vere tryggare på at ikkje deltakarane smittar kvarandre. Dermed blir det forsvarleg med større arrangement, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er same app som ved grensekontrollen som blir brukt. Guldvog minner om at sertifikatet blir grønt dersom ein er fullvaksinert, det er tre veker sidan første dose, om du har vore koronasjuk eller om du avlegg negativ test teken mindre enn 24 timar før arrangementet. Denne må vere registrert i det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Også barn og unge må testast eller ha gyldig koronasertifikat på arrangement som bruker koronasertifikat.

