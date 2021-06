FHI skal smittevurdere europeiske øyar – reiselivet kryssar fingrane for Kreta

innenriks

– Vi har store forventningar til at dei aller fleste øyane av ein viss storleik i Europa kjem til å få ei eiga vurdering. Vi veit at Mallorca, Gran Canaria og dei greske øyane er populære destinasjonar og viktige for dei som lever av å selje reiser til utlandet, seier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Kommunikasjonsansvarleg Betriz Riviera i reiseselskapet Apollo håpar først og fremst på dei greske øyane.

– Hellas er dei mest populære ferielanda i sommar med Kreta og Rhodos som soleklare favorittar. Det er hit majoriteten av nordmenn vil reise i år, så vi håpar verkeleg på ei eiga vurdering for desse øyane. Så håpar vi sjølvsagt at Kanariøyane òg blir vurderte, då dette òg er favorittane til nordmenn på seinhausten og vinteren, seier ho til NTB.

Også kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI ønskjer at styresmaktene skal vurdere øyar i Spania og Hellas.

– Vi ønskjer naturlegvis at dei greske og spanske feriefavorittane til nordmenn blir inkluderte i vurderinga, seier ho til NTB.

Ikkje klart kva øyar

Nyheita om øyvurderingane kom på pressekonferansen til regjeringa fredag, men førebels er det ikkje klart kva øyar Folkehelseinstituttet (FHI) skal vurdere frå og med slutten av neste veke.

Lege Helena Niemie Eide ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI skriv i ein e-post til NTB at dei skal få i oppdrag frå departementet kva øygrupper som skal vurderast.

– UD har komme med innspel til Helse- og omsorgsdepartementet om kva øygrupper som blir ønskte vurdert som separate regionar, basert på kva regionar som ECDC rapporterer på, og der det anten normalt eller per i dag går direktefly frå Noreg, skriv Eide.

Blir inkludert i reisekart frå neste veke

Øyane vil bli vurderte etter same terskelverdiar som andre land i EØS/Schengen og Storbritannia, opplyser Eide.

Frå 5. juli blir terskelen endra for kva som er eit grønt land, og ein slepp innreisekarantene når ein kjem heim frå land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestane må òg vere negative.

Tala FHI vurderer når dei teiknar opp smittekartet, er frå Deit europeiske smittevernbyrået (ECDC). Dei rapporterer på regionnivå. Aktuelle regionar er Kanariøyane i Spania (med mellom anna Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote), Balearane (med mellom anna Mallorca, Menorca, Ibiza), Azorane og Madeira i Portugal, Sicilia og Sardinia i Italia, og ei rekkje øygrupper i Hellas, som omfattar mellom anna Kreta, Samos, Mykonos, Ios, Kos, Korfu og Rhodos.

Forventar flest mogleg øyar

Eigne vurderingar av smittesituasjonen på populære ferieøyar er noko reiselivsnæringa lenge har ønskt seg.

– Dette er eit viktig gjennomslag for oss. Det har lenge vore eitt av innspela våre at ein skal gjere regionvurdering og øyvurderingar. Dette betyr utruleg mykje for alle som sel reiser til utlandet, og som treng å komme i gang igjen etter å ha avlyst alle reiser sidan mars i fjor, seier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Virke har mellom anna meldt inn til UD alle stader medlemmene i organisasjonen har direkteruter til.

– Forventninga vår no er at det blir vurderingar av flest mogleg øyar. Det er særleg viktig å få vurderingar av øyane der det er mange nordmenn som vil reise, legg ho til.

– Mindre sårbare

Når øyane får ei eiga vurdering, blir dei mindre sårbare for å bli raudt område. På Mallorca vil det ikkje slå ut på fargen dersom det skulle komme eit smitteutbrot i Madrid. I tillegg har enkelte land, som Hellas, valt å prioritere vaksinasjon av befolkninga på populære feriemål.

– Når ein har ein slik strategi, samtidig som øyane får eigne smittenivåvurderingar, er sannsynet større for at smittetala vil halde seg låge. Dette er gode nyheiter for dei som vil reise på ferie til dømes til greske øyar, fordi det kan gi større føreseielegheit, seier Bergmål, som også meiner dette vil vere positivt til vinteren, når mange vel å reise til Kanariøyane.

Ifølgje ECDCs smittekart, som blir oppdatert kvar torsdag, er no desse øyregionane å rekne som grøne etter EUs kriterium:

* Spania: Balearane (Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera)

* Portugal: Madeira

* Italia: Sardinia

* Hellas: Dei nordaustlege øyane i Egearhavet (Voreio Aigaio): Samos, Ikaria, Chios, Psara, Inousses, Lésvos, Lemnos, Agios Efstratios, Thasos og Samothraki

* Frankrike: Korsika

(©NPK)