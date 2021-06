Viktig del av vikingskip heva i Halden

innenriks

Utgravinga, som er den første av eit vikingskip i Noreg på over 100 år, starta 26. juni i fjor etter at det i 2018 vart oppdaga ei skipsform under bakken.

– Sjølv om det ikkje er så mykje fysisk igjen av skipet, så kan vi seie ganske mykje om skipskonstruksjonen, seier utgravingsleiar Camilla Cecilie Wenn frå Kulturhistorisk museum til NRK.

Kjølen er viktig for å datere skipet og forstå eigenskapane som havgåande fartøy, og skipet kan gi mykje ny kunnskap om vikingtida i Noreg.

Ifølgje Wenn er biten av kjølen spinklare enn kva dei førestilte seg. Det er heller ikkje funne restar etter feste for segl, som kan bety at det ikkje er snakk om ein seglbåt, men eit roskip. Det gjer at det skil seg frå Oseberg- og Gokstadskipet.

Utgravingsleiar Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum seier i ei pressemelding at kvart einaste lag i grava er undersøkt og dokumentert med moderne metodar.

– Vi har fått eit godt bilete av korleis skipet og avdøde vart gravlagt og korleis landskapet rundt skipsgrava såg ut i samtida, seier Rødsrud.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) var til stades då dei viktige delane vart løfta opp frå jorda. Han seier funnet av Gjellestadskipet er av eineståande nasjonal og internasjonal betydning.

– Eg er imponert over det arbeidd som arkeologane har gjort med å dokumentere funnet. Dette vil bidra til ny og spennande forsking i lang tid framover, seier Rotevatn.

