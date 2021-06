Sikra 100 millionar til nye medisinar for amfetamin-avvenning

innenriks

Etter mange år på Stortinget takka Kjos for seg sist fredag, skriv Dagbladet. Heilt til det siste har ho jobba for å ta vare på interessene til rusavhengige, og ho var heilt til i vår ansvarleg for Framstegspartiets ruspolitikk.

Fredag fekk ho ein politisk siger med seg ut av døra då ho fekk forhandla inn ein pott på 100 millionar kroner som skal gå til nye medisinar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

– Eg har gitt beskjed til Bent Høie at ein klinisk studie på amfetamin og rus står veldig, veldig høgt på lista mi. Han har no stadfesta at han vil sende det oppdraget til dei regionale helseføretaka, seier Kjos.

Tilbodet om LAR har først og fremst vore retta mot opiat-avhengige. Dei som har vore avhengige av amfetamin, har ikkje hatt noko særleg tilbod.

– Eg er veldig glad for at vi no legg godt til rette for denne typen studium i Noreg, slik at vi får meir kunnskap om personar med avhengnad til sentralstimulerande midlar som amfetamin, seier Høie til avisa.

