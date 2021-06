SV spissar krava føre valet

innenriks

Skal ein tru meiningsmålingane, går det mot regjeringsskifte etter valet til hausten. Den regjeringa vil SV vere med i – men ikkje utan omsyn til kostnaden.

– To ting er viktigast for oss. Det eine er at vi har ein truverdig plan for å få forskjellane ned, som gjer at vi kan snu forskjellsutviklinga. Det andre er at vi har ein truverdig plan for å nå klimamåla, seier Audun Lysbakken til NTB.

– Får vi til eit slikt vendepunkt, så går vi i regjering. Blir det tynn suppe, så går vi i opposisjon, slår han fast.

Spissar sakene

Flankert av raude, norske jordbær heldt SV sommarpressekonferansen sin tysdag, der valkampstrategien til partiet vart presentert.

Utsleppskutt, gratis SFO og tannhelsereform er blant sakene SV vil spisse i valkampen. Dei to sistnemnde skal «tette hola i velferda», som partiet uttrykkjer det.

SV har òg utarbeidd ein eigen plan for korleis klimautsleppa kan kuttast med 70 prosent.

– Planen er ein illustrasjon, ikkje ei liste over tiltak, presiserer Lysbakken.

Slutte med oljeleiting

Eitt av punkta i planen er å slutte med all leiteboring.

– Dette er ei sak eg er overtydd om at vi vil nå gjennom med etter kvart, seier SV-leiaren.

Tysdag sa anonyme kjelder i Ap til Dagbladet at Ap er i ferd med å snikre ein «klimasiger» til SV, nemleg færre felt til oljeleiting. Utspelet har vorte dementert frå Aps leiing. I SV har det likevel vorte lese med stor interesse.

– Men det forslaget som vart antyda, er jo inga løysing, men status quo. Det er altfor svakt. Vi må slutte å leite etter olje, konstaterer Lysbakken.

– Heilskapen avgjerande

– Blir dette eit krav i eventuelle regjeringsforhandlingar?

– Vi kjem ikkje til å forhandle om ting på førehand.

– Kor ettergivande kan de vere i oljepolitikken?

– For oss er det heilt avgjerande at vi får ein klimapolitikk som gjer at vi har ein god plan for å nå klimamåla og skape dei grøne oppgåvene som næringslivet treng. Det betyr òg at i staden for å tenkje på ein enkelt bit, så vil det vere heilskapen som er avgjerande.

Uravstemming

Det siste året har SV lege nokså stabilt på meiningsmålingane med 7–8 prosent. Dersom det blir valresultatet, vil partiet få om lag 14 representantar i Stortinget, tre fleire enn dagens elleve.

SV vil òg, som første parti, sende ei eventuell regjeringsplattform til uravstemming hos medlemmene i partiet. Det er sett av fire dagar til prosessen, som ifølgje Lysbakken er eit forsøk på å fornye norsk politikk. Han fryktar ikkje eit rush av innmeldingar for å sabotere resultatet.

– Vi har 16.000 medlemmer, så det skal ikkje vere mogleg, seier han.

Uravstemminga skal også bidra til større eigarskap i SV til eit regjeringssamarbeid. Slik vil partiet unngå å gå i den såkalla SV-fella endå ein gong.

Vil ha havet

Kva postar SV vil ønskje seg i ei eventuell raudgrøn regjering, vil ikkje Lysbakken uttale seg om. Men nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes er ikkje framand for tanken om å bli Noregs neste fiskeriminister.

– Eg vil ha heile havet! seier han spøkefullt, men blir fort alvorleg.

– Akkurat no tenkjer vi meir på politikk enn på posisjonar. Men vi kjem til å satse hardt på fiskeripolitikk, slår han fast.

