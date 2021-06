Riksrevisjonen meiner Direktoratet for e-helse har brote innkjøpsregelverket

innenriks

Riksrevisjonen meiner at direktoratet har brote prinsippa i innkjøpslova om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarheit, at dei ikkje har sett i verk tilstrekkelege tiltak for å redusere avhengnaden av enkeltkonsulentar og enkeltleverandørar, og ikkje sikra tilstrekkeleg kostnadskontroll i innkjøpa.

Direktoratet for e-helse har hatt ansvar for det mykje omtalte Akson-prosjektet, som skal gi fastlegar, legevakter og helsestasjonar eit felles journalsystem.

Riksrevisjonen la tysdag fram undersøkingane sine av IT-satsinga "Éin innbyggjar – ein journal". Dei har undersøkt både styringa til helse- og omsorgsdepartementet av arbeidet og Direktoratet for e-helses innkjøp av konsulenttenester.

Konklusjonen er: Det er svakheiter ved styringa og kontrollen til helsestyresmaktene av IT-satsinga Éin innbyggjar – éin journal og reglane for innkjøp er brotne, viser undersøkingane våre.

