Over 400 millionar til nye idear

Tysdag fekk nye innovasjonsprosjekt tildeling då Forskningsrådet delte ut ytterlegare 411,6 millionar kroner. Blant prosjekta som er gitt støtte, er forsking på sjølvkøyrande nullutsleppspassasjerferjer, selektiv avl på krepsdyr, varmesøkjande kamera og nye former for hurtig smittetesting.

– Vi heiar på dei små og store jobbskaparane, fordi verdiar trass alt må skapast før dei kan delast. Det har vore satsa stort på forsking og utvikling for næringslivet over fleire år no, og det er viktig for Venstre å halde fram og støtte opp om både nyskaping i oppstartsselskap og etablerte bedrifter, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er berre to veker sidan sist 287 millionar kroner vart delt ut til 27 andre prosjekt. I alt skal Forskningsrådet dele ut 1,35 milliard kroner til innovasjonsprosjekt i 2021.

