Nordmenn i Thailand ber om vaksinehjelp

I eit ope brev til statsminister Erna Solberg (H) og resten av statsministrane i Norden ber det nordiske samfunnet i Thailand om vaksinehjelp. Dei meiner at dei er i alvorleg fare som følgje av pandemien.

– Det offisielle vaksinasjonsprogrammet i Thailand inkluderer ikkje utlendingar, verken eldre eller dei med underliggjande sjukdommar, med mindre dei har arbeidsløyve. Dei mange pensjonerte nordiske bebuarane er derfor i fare til i beste fall oktober, skriv The Scandinavian Society Siam.

Dei ber om at dei nordiske landa samarbeider om at det blir lagt til rette for vaksinar. Dei opplyser at foreininga kan hjelpe til med planlegging og gjennomføring, i samarbeid med dei nordiske kyrkjesamfunna i Thailand og private sjukehus.

The Scandinavian Society Siam er ei foreining som hovudsakleg hjelper det nordiske samfunnet i Thailand.

